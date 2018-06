Melbourne (dpa) - Andrea Petkovic ist bei den Australian Open nach einem unerklärlichen Leistungseinbruch in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 30 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt verlor in Melbourne gegen die Amerikanerin Lauren Davis nach einem skurrilen Spielverlauf 6:4, 0:6, 0:6.

Bei Temperaturen von etwa 37 Grad musste sich die Hessin nach 1:40 Stunden geschlagen geben und schied damit als sechste von anfangs sieben deutschen Spielerinnen in Melbourne aus. "Ich habe sehr gut angefangen und mich super bewegt, dann war die Energie weg", sagte Petkovic und konnte das deprimierende Ergebnis der letzten beiden Sätze aber auch nicht wirklich erläutern. "Ich versuche es mir selbst zu erklären, ich wollte, aber es ging einfach nicht", sagte die ehemalige Weltranglisten-Neunte und fügte an: "Ich mache jetzt einen auf Amnesie und lösche die letzten zwei Sätze aus."

Petkovic verpasste damit ihren ersten Drittrunden-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier seit knapp zweieinhalb Jahren. In der dritten Runde eines Grand Slams stand die Weltranglisten-98. zuletzt bei den US Open 2015. Gegen Davis gelangen Petkovic nur fünf Gewinnschläge, sie leistete sich 29 leichte Fehler. "Sie liegt mir überhaupt nicht", sagte Petkovic nach der dritten Niederlage im dritten Duell mit der Nummer 76 der Tennis-Welt.

Immerhin befand sie sich am bislang heißesten Turniertag in prominenter Gesellschaft. Auch Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien und die an Nummer neun gesetzte Britin Johanna Konta scheiterten. Muguruza musste sich Hsieh Su-Wei aus Taiwan völlig unerwartet mit 6:7 (1:7), 4:6 geschlagen geben und schied als 16. gesetzte Spielerin frühzeitig aus. Von den am höchsten eingestuften Spielerinnen sind unter anderen auch Venus Williams (USA/5), Coco Vandeweghe (USA/10), Julia Görges (Bad Oldesloe/12) und Sloane Stephens (USA/13) bereits gescheitert.