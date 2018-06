Ludwigslust (AFP) Beim Versuch, sich eine Zigarette anzuzünden, hat sich eine Frau in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern schwere Verbrennungen am Kopf zugezogen. Offenbar geriet sie zu nah an die offene Flamme ihres Feuerzeugs, wodurch ihr gesamtes Haupthaar in Brand gesetzt wurde, wie die örtliche Polizei am Freitag mitteilte. Dabei erlitt die 44-Jährige Verbrennungen dritten Grades.

