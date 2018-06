Zwickau (AFP) Auf der Autobahn 72 bei Zwickau in Sachsen ist ein Lastwagen in ein Stauende gerast. Der Fahrer und der Beifahrer des spanischen Fahrzeugs starben bei dem Unglück am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Der Stau hatte sich wegen Sturmschäden auf der Autobahn gebildet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.