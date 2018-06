Straßburg (AFP) Seit fast vier Jahren boykottiert die russische Delegation die Sitzungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats - nun macht Russland erstmals einen Versuch zur Wiederannäherung. Wie der Generalsekretär der Versammlung, Wojciech Sawicki, am Freitag in Straßburg mitteilte, werden zwei russische Parlamentarier an der Arbeit eines Ad-Hoc-Ausschusses teilnehmen, der sich kommende Woche in Straßburg konstituieren soll. Dabei handele es sich um einen Duma-Abgeordneten und einen Vertreter des Föderationsrates.

