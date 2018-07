Moskau (AFP) Die tschetschenische Polizei hat am Freitag zum dritten Mal in vier Tagen das Büro der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in der Hauptstadt Grosny durchsucht. Wie die Nichtregierungsorganisation mitteilte, waren die Polizisten auf der Suche nach einem ihrer Mitglieder aus Moskau. Oleg Orlow begab sich demnach in die Kaukasusrepublik, um den festgenommenen Leiter von Memorial Tschetschenien zu unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.