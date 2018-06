Berlin (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat sich für eine "ehrgeizige" gemeinsame Partnerschaft in Europa auch nach einem Brexit ausgesprochen. "Wir verlassen die EU, aber nicht Europa", sagte May in deutscher Sprache der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). Einen zweiten Volksentscheid über Großbritanniens EU-Mitgliedschaft schloss die Regierungschefin erneut aus.

