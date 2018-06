Bonn (AFP) Angesichts der anhaltenden türkischen Angriffe auf das syrisch-kurdische Gebiet Afrin wächst die Kritik an der zurückhaltenden Haltung der Bundesregierung zu diesem Vorgehen. "Die Bundesregierung sollte den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei unmissverständlich verurteilen", forderte die Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht, in der "Heilbronner Stimme" (Dienstagsausgabe). Sie forderte einen Stopp von Waffenlieferungen und den Abzug noch in der Türkei stationierter deutscher Soldaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.