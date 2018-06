Berlin (AFP) Fast jeder zweite Bundesbürger hat sich bereits online weitergebildet. In einer am Montag vom Digitalverband Bitkom veröffentlichten Umfrage gaben 45 Prozent der Befragten an, digitale Lernformate genutzt zu haben, um sich privat weiterzubilden. Jeder Fünfte (20 Prozent) bezahlt demnach auch für die Angebote.

