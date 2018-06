Los Angeles (dpa) - Der Actionfilm "Transformers: The Last Knight" hat in diesem Jahr die besten Chancen auf eine "Goldene Himbeere". Der fünfte Teil der "Transformers"-Reihe wurde gleich für neun der Spott-Trophäen nominiert, wie die Veranstalter in Los Angeles mitteilten. Der Erotikfilm "Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe" kommt auf acht Nominierungen, "Die Mumie" auf sieben und "Baywatch" sowie "Emoji - Der Film" auf jeweils vier. Die Gewinner der Schmähpreise werden am 3. März bekanntgegeben, einen Tag vor den Oscars. Die Nominierten bleiben der Witz-Show normalerweise fern.

