Prag (AFP) Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien wird jüngsten Umfragen zufolge ein extrem enges Rennen zwischen Amtsinhaber Milos Zeman und seinem Herausforderer Jiri Drahos erwartet. 47 Prozent der Wähler würden bei der Wahl am Freitag und Samstag "definitiv" für Drahos stimmen, berichtete die Zeitung "DNES" am Montag unter Berufung auf eine Umfrage der Agentur Stem/Mark. 43 Prozent würden demnach Zeman wählen. Zehn Prozent der Wähler seien noch unentschieden.

