Berlin (AFP) Die AfD hat den Vorsitz des wichtigen Haushaltsausschusses im Bundestag bekommen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag von AfD-Sprecher Christian Lüth. Zuvor war die AfD in zwei Fällen bei der Besetzung wichtiger Parlamentsposten an dem Widerstand der anderen Fraktionen gescheitert.

