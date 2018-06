Brüssel/Hannover (dpa) - Knapp zehn Jahre nach seinem Wechsel nach Brüssel will sich der frühere Grünen-Chef Reinhard Bütikofer (64) wieder mehr in seiner Partei einbringen. "Ich werde mit Blick auf die Europawahl auch für den Grünen-Parteirat kandidieren", sagte der Europaabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur vor dem Grünen-Parteitag am Wochenende. Beim Parteirat handelt es sich um ein 16-köpfiges Spitzengremium, das unter anderem den Grünen-Vorstand berät.

