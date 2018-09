Leipzig (AFP) Forscher habe das komplette Erbgut des Axolotl entschlüsselt. Es ist das bisher größte Genom, das jemals sequenziert wurde, wie das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig am Mittwoch mitteilte. Mit 32 Milliarden Basenpaaren ist das Erbgut des mexikanischen Salamanders mehr als zehnmal so groß wie das menschliche Genom.

