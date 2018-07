Davos (AFP) Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in Davos vor Spitzenpolitikern und Managern einen "neuen weltweiten Vertrag" gefordert. Dies sei notwendig angesichts einer Globalisierung, die "die Welt nach unten zieht", sagte Macron in seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in dem schweizerischen Skiort. Andernfalls würden die "Extremismen in zehn oder 15 Jahren in allen Ländern siegen", fügte er hinzu.

