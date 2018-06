Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss im Spiel an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/live Sky) gegen den FC St. Pauli auf Kapitän Marco Hartmann verzichten. "Er macht zwar gute Fortschritte, aber es wäre einfach noch zu früh. Er reagiert auch noch auf hohe Belastung, deswegen werde ich ihn nicht einplanen", sagte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Hartmann laboriere noch an den Nachwirkungen einer Muskelverhärtung im linken Oberschenkel.

Ebenfalls fehlen werden die Langzeitverletzten Pascal Testroet und Sören Gonther (Aufbautraining nach Kreuzbandverletzung) sowie Torhüter Marvin Schwäbe (Meniskuseinriss). Für den 22-Jährigen wird Nachwuchskeeper Markus Schubert seine Zweitliga-Premiere feiern. "Schubi wirkte sehr konzentriert im Training, von daher mache ich mir da wenig Gedanken", sagte Neuhaus, der auch "die ein oder andere Überraschung" ankündigte.

