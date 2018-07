Stuttgart (AFP) Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie sind die Vertreter von IG Metall und Arbeitgebern am Mittwochabend auch nach der vierten Runde ohne Ergebnis auseinander gegangen. "In den für uns entscheidenden Arbeitszeitfragen haben die Arbeitgeber (...) alle bisherigen relevanten Teilergebnisse zurückgenommen", erklärte der Bezirksleiter IG Metall Baden-Württemberg und Verhandlungsführer, Roman Zitzelsberger. Das habe dazu geführt, dass es "zu keinem Ergebnis" gekommen sei. Der Gewerkschafter hatte sich zuvor schon die zurückhaltend zu den Chancen einer schnellen Einigung bei der vierten Verhandlungsrunde im baden-württembergischen Böblingen geäußert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.