Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Eidelstedt hat es in einem fünfstöckigen Haus gebrannt. Als die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag eintraf, schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im zweiten Geschoss, wie die Feuerwehr mitteilte. Anrufer meldeten demnach, das Feuer drohe auf die oberen Stockwerke überzugreifen. 50 Feuerwehrleute rückten aus. Da alle Bewohner das Haus vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen hätten, sei niemand verletzt worden. Ausgegangen waren die Flammen von der Küche der Wohnung. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Mitteilung der Feuerwehr