Seoul (dpa) - Altbundeskanzler Gerhard Schröder und seine neue südkoreanische Lebenspartnerin Soyeon Kim wollen möglichst noch dieses Jahr Hochzeit feiern. Es sei geplant, im Herbst zu heiraten, sagte Schröder laut südkoreanischer Nachrichtenagentur Yonhap in Seoul. Ort und Zeitpunkt der Hochzeit würden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Es wäre Schröders fünfte Ehe. Der 73-Jährige bekräftigte frühere Äußerungen, wonach beide Partner vorhätten, sowohl in Südkorea als auch in Deutschland zusammen zu leben.

