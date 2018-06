London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat sich "entsetzt" über eine Spendengala geäußert, bei der einem Bericht der "Financial Times" zufolge Hostessen von den ausschließlich männlichen Gästen sexuell belästigt worden waren. Sie habe gedacht, "dass diese Art von Einstellung, die Frauen als Objekte ansieht, der Vergangenheit angehört", sagte May am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos der Nachrichtenagentur Bloomberg.

