Melbourne (dpa) - Angelique Kerber ist bei den Australian Open im Habfinale an der Tennis-Weltranglisten-Ersten Simona Halep gescheitert. Die 30-Jährige aus Kiel musste sich ihrer rumänischen Gegnerin nach zwei vergebenen Matchbällen mit 3:6, 6:4, 7:9 geschlagen geben. Halep trifft im Endspiel am Samstag auf die Dänin Caroline Wozniacki. Kerber verlor dagegen erstmals in dieser Saison nach 14 Siegen in Serie wieder ein Match und muss weiter auf ihren dritten Grand-Slam-Titel nach den Australian Open und den US Open 2016 warten.

