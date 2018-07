Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder des Islamischen Staates (IS) in Hamburg hat die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mehrjährige Haftstrafen gefordert. Sie wirft den drei Angeklagten vor, sie seien vom IS nach Deutschland geschickt worden. Sie waren im September 2016 in Flüchtlingsunterkünften in Großhansdorf, Ahrensburg und Reinfeld (alle Kreis Stormarn) festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Für den 27-Jährigen Syrer fordert die die Bundesanwaltschaft acht Jahre Haft, für den 19-Jährigen vier Jahre und sechs Monate Jugendstrafe und für den 20-Jährigen vier Jahre und drei Monate Jugendstrafe.

Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft waren die Syrer am 11. November 2015 mit Hilfe eines vom IS organisierten Schleusers und falschen Pässen in die Türkei gelangt. Von dort seien die drei Männer auftragsgemäß zunächst über Izmir nach Griechenland und weiter über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland gereist. In der schleswig-holsteinischen Erstaufnahmeeinrichtung Boostedt hätten sie sich wiedergetroffen und sich einander der Treue zum IS versichert.

