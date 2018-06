Hamburg (dpa) - Ein halbes Jahr nach einer spektakulären Rettungsaktion zweier deutscher Segler im Atlantik durch die US-Luftwaffe wird die Einheit für ihren Einsatz geehrt. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zeichnet die Soldaten heute in Hamburg mit der Rettungsmedaille in Gold aus. Mit dabei sein werden auch die beiden Geretteten aus Bremerhaven.

Die Segeljacht von Vater und Sohn war im Juli 800 Kilometer vor der US-Küste in Flammen aufgegangen. Der damals 48-jährige Sohn erlitt schwere Brandverletzungen. Nach einem Notruf kam die US-Luftwaffe zu Hilfe; fünf Fallschirmspringer sprangen mit Schlauchbooten ab und holten die beiden Männer aus Bremerhaven aus ihrer Rettungsinsel. An der Rettungsaktion waren zwei Hubschrauber sowie ein Flugzeug der US Air Force und ein ziviler Tanker beteiligt.

Bericht über die Rettungsaktion