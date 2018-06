Sofia (AFP) Pläne für eine Bindung von EU-Geldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zielen nach Angaben der Europäischen Kommission nicht auf bestimmte Länder. Es sei "keine Bestrafung ausgewählter Mitgliedstaaten" geplant, sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Freitag in Sofia. Die Rechtsstaatlichkeit sei schon heute Bedingung für die Vergabe aller EU-Mittel und nicht nur von Kohäsionsgeldern für weniger entwickelte Länder und Regionen.

