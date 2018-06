Berlin (AFP) Union und SPD peilen den Abschluss der Koalitionsverhandlungen bis zum 4. Februar an. Auf einer Klausurtagung am Wochenende des 3. und 4. Februar solle es "abschließende Beratungen" geben, sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Union, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Freitag in Berlin. Sollte doch weiterer Verhandlungsbedarf bestehen, stünden als Reserve zwei zusätzliche Tage zur Verfügung.

