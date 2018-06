Wien (dpa) - Die syrische Regierung und die Opposition haben sich bei Gesprächen in Wien auf eine lokale Waffenruhe geeinigt. Ab Mitternacht sollen die Waffen in der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghouta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus schweigen, sagte Ahmed Ramadan, ein Sprecher der Oppositionsdelegation, der dpa. Die Einigung sei vor allem auf Vermittlung Russlands herbeigeführt worden. Die Region Ost-Ghouta grenzt an die Hauptstadt Damaskus und wird seit mehr als vier Jahren von der syrischen Armee belagert. Rund 400 000 Menschen sind so gut wie von humanitärer Hilfe abgeschnitten.

