Kiel (dpa/lno) - Der Geldtransporter, aus dem in Schleswig-Holstein mehr als zwei Millionen Euro verschwunden sind, hat auf dem Weg von Hamburg nach Kiel ein zweites Mal angehalten. Den zweiten Stopp habe es am Mittwoch an der B404 in Kirchbarkau an der dortigen Tankstelle gegeben, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dort sollen beide Fahrer den Wagen verlassen haben. Die Spurensuche an dem Rastplatz bei Tremsbüttel sei abgeschlossen. Bei der Ankunft nahe Kiel fehlten etwa 2,3 Millionen Euro. Wo das Geld geblieben ist, war bisher völlig unklar. Bis Freitagnachmittag wurde niemand festgenommen.