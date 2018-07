Kiew (AFP) Ein Gericht in der Ostukraine hat einen 22-jährigen Russen wegen Beteiligung an dortigen Kampfhandlungen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Wie der Anwalt des 22-jährigen Viktor Agejew am Freitag mitteilte, wurde sein Mandant am Donnerstag für schuldig befunden, als Soldat der russischen Armee gegen ukrainische Truppen in der selbstproklamierten Unabhängigkeitsrepublik Luhansk gekämpft zu haben. Er habe somit einer "terroristischen Organisation" angehört.

