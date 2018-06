Kabul (AFP) Eine gewaltige Explosion hat am Samstag das Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul erschüttert. Nach Angaben von Augenzeugen ereignete sich die Explosion kurz vor 13.00 Uhr (Ortszeit, 9.30 Uhr MEZ) in dem Stadtviertel, in dem das afghanische Innenministerium und die Vertretung der Europäischen Union ihre Büros haben. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten eine riesige Rauchwolke.

