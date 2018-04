Kabul (AFP) Bei dem Selbstmordanschlag in Afghanistans Hauptstadt Kabul sind nach jüngsten Angaben 95 Menschen getötet worden. Zudem gebe es 158 Verletzte, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Ein Selbstmordattentäter hatte im stark gesicherten Zentrum von Kabul einen mit Sprengstoff beladenen Rettungswagen in die Luft gesprengt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.