Berlin (AFP) Die EU-Kommission hat dem Kreml vorgeworfen, gezielt Falschmeldungen in Europa in Umlauf zu bringen. "Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass wir es gegenwärtig mit einer ausgeklügelten, sorgfältig orchestrierten regierungsgestützten pro-russischen Desinformationskampagne zu tun haben", schrieb der zuständige EU-Sicherheitskommissar Julian King in einem Meinungsbeitrag in der Zeitung "Die Welt" (Samstagsausgabe).

