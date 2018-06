Lenzerheide (dpa) - Viktoria Rebensburg hat im letzten Riesenslalom vor den Olympischen Winterspielen Rang zwei belegt und ihre Rolle als Medaillen-Favoritin für Südkorea ein weiteres Mal bestätigt.

Auf der Lenzerheide in der Schweiz musste sich Deutschlands beste Skirennfahrerin nur Weltmeisterin Tessa Worley geschlagen geben. Die Französin war 16 Tage vor der Medaillenentscheidung in Pyeongchang 0,07 Sekunden schneller. Rang drei ging an Meta Hrovat aus Slowenien (+1,45). In der Riesenslalom-Wertung hat Rebensburg 32 Punkte Vorsprung auf die nun zweitplatzierte Worley. Im Weltcup kommen noch zwei Riesenslaloms nach den Winterspielen in Südkorea.