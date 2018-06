Barranquilla (dpa) - Eine Bombe hat vier Polizisten auf einer Wache im Norden Kolumbiens getötet und 42 weitere verletzt. Die Täter ließen den Sprengsatz offenbar per Fernsteuerung detonieren, als sich in der Wache in der Hafenstadt Barranquilla gerade zahlreiche Polizisten zur Ablösung befanden. "Ich verurteile den feigen Anschlag auf die Polizeistation in Barranquilla", schrieb Präsident Juan Manuel Santos auf Twitter. Nach Angaben von Bürgermeister Alejandro Char könnten Drogenbanden hinter dem Anschlag stecken.

