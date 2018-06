Hamburg (dpa/lno) - Fast wäre es mit der neuen Wohnung nichts geworden: Völlig aufgelöst hat eine 32-jährige Frau der Bundespolizei im Bahnhof Altona den Verlust ihrer Handtasche gemeldet. Da seien 2500 Euro Mietkaution für die neue Wohnung drin, habe sie am Freitagabend unter Tränen erklärt, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Doch die 32-Jährige hatte Glück: Kurz zuvor hatten zwei Frauen die Handtasche an einem S-Bahnsteig gefunden und in der Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof abgegeben - mitsamt Bargeld. Freudestrahlend habe die 32-Jährige ihre Tasche daher wenig später wieder in Empfang nehmen können.

Pressemitteilung Polizei