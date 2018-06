London (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die EU vor negativen Folgen ihrer nach seiner Einschätzung "unfairen" Handelspolitik mit den USA gewarnt. "Wir können unsere Produkte nicht reinkriegen. Das ist sehr, sehr hart", zitiert der britische TV-Journalist Piers Morgan Trump in einem Bericht der konservativen Zeitung "Daily Mail" am Sonntag. "Und dennoch schicken sie uns ihre Produkte. Das ist sehr unfair", habe der US-Präsident in einem TV-Interview erklärt. "Ich denke, das wird ihnen sehr zum Nachteil gereichen", habe Trump in Richtung Europäischen Union gewarnt.

