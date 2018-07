Addis Abeba (AFP) Die Rückführung von in Libyen gestrandeten Flüchtlingen in ihre afrikanischen Heimatländer verläuft schleppend. Etwa 13.000 Menschen seien seit Anfang Dezember ausgeflogen worden, teilte die Afrikanische Union am Montag mit. Eigentlich sollten bis Mitte Januar 20.000 Migranten in ihre Heimatländer gebracht werden. "Wir sind ein wenig im Verzug", sagte AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat. Es träfen aber täglich weitere Flüchtlinge in ihrer Heimat ein.

