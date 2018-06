Berlin (AFP) Sie reizen Augen und Atemwege und gefährden vor allem Menschen in Ballungsgebieten: Stickstoffoxide - kurz NOx - sorgen in vielen deutschen Städten für schlechte Luft. Zwar gibt es für die gasförmigen Verbindungen, zu denen auch das nun wegen umstrittener Abgas-Versuche mit Affen und Menschen in die Schlagzeilen geratene Stickstoffdioxid NO2 gehört, unter anderem natürliche Quellen. In der Stadt ist dem Umweltbundesamt zufolge aber hauptsächlich der Straßenverkehr für den NOx-Ausstoß verantwortlich - vor allem Diesel-Fahrzeuge, die dort 60 Prozent der Stickoxid-Emissionen verursachen.

