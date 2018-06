Peking (dpa) - Ein Flugzeug ist in Südwestchina abgestürzt. Wie viele Opfer es gegeben hat, war zunächst unklar, wie die chinesische Zeitung "Xinjingbao" unter Berufung auf die Behörden in der Provinz Guizhou berichtete. Auch die Zahl der Insassen war zunächst nicht bekannt. Nach unbestätigten Berichten soll es sich möglicherweise um ein Militärflugzeug handeln. In Videos und Fotos im Internet, deren Herkunft nicht verifiziert werden konnte, war zu sehen, dass das Flugzeug beim Aufprall auf die Erde in viele Einzelteile zerbrochen und in Flammen aufgegangen war.

