Hamburg (dpa/lno) - Zwei Monate nach seiner Haftverschonung ist der Haftbefehl gegen einen in einem G20-Prozess angeklagten 19-Jährigen aufgehoben worden. Wie ein Gerichtssprecher am Montag bestätigte, hat das Amtsgericht die Auflagen gegen den jungen Italiener bereits in der vergangenen Woche fallen gelassen: Dazu gehörten 10 000 Euro Kaution, ein Wohnsitz in Hamburg sowie mehrmals wöchentliche Meldungen bei der Polizei. "Das hat alles gut geklappt", sagte der Sprecher. Es bestehe keine Fluchtgefahr. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.

Im Prozess gegen den Mann stehen im Februar noch drei weitere Verhandlungstage an. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor. Der Italiener soll am Morgen des 7. Juli gemeinsam mit 150 bis 200 schwarz gekleideten und vermummten Personen in geschlossener Formation vom Altonaer Volkspark in Richtung Innenstadt gezogen sein. Die mit Steinen, Werkzeugen und Böllern bewaffnete Gruppe soll eine Hundertschaft der Bundespolizei angegriffen haben, die die Straße Rondenbarg abgesperrt hatte. Von den Beamten in Schutzkleidung wurde niemand verletzt.