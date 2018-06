Bogotá (AFP) Die kolumbianische Regierung will vorerst keine weiteren Friedensverhandlungen mit der Guerillaorganisation ELN führen. Nach den tödlichen Angriffen der Rebellen auf Polizisten sagte Präsident Juan Manuel Santos die für die kommenden Tage geplante Wiederaufnahme der Gespräche ab, wie es in einer Erklärung vom Montag hieß. Eine neue Verhandlungsrunde könne erst beginnen, wenn die ELN "ihre Worte und Taten in Einklang bringt".

