Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat dank Rückenwinds von der Wall Street zum Börsenstart ein knappes Plus geschafft. Als Kursstütze erwies sich auch der Euro, der von seinem hohen Niveau aus zumindest nicht weiter zulegte.

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,06 Prozent auf 13 348,11 Punkte. Damit knüpfte er an seine Erholung vom Freitag an. Noch am Dienstag hatte das Börsenbarometer bei 13 596 Punkten ein Rekordhoch markiert, anschließend aber zwei Tage in Folge klar nachgegeben.

Der MDax, in dem sich die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, gewann am Montagmorgen 0,19 Prozent auf 27 077,64 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es sogar um 0,75 Prozent auf 2685,64 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat derweil fast auf der Stelle.