Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess gegen mehrere mutmaßliche Enkeltrickbetrüger vor dem Hamburger Landgericht hat der Verteidiger eines 42-Jährigen am Montag eine Strafe von vier Jahren und neun Monaten gefordert. Seine Forderung sei Teil eines Deals, sagte der Anwalt. Dem Angeklagten werden mehr als ein Dutzend Betrugsfälle vorgeworfen. Er soll zusammen mit Komplizen älteren Leuten am Telefon vorgegaukelt haben, ein Verwandter zu sein, der in Not sei und dringend Geld brauche. In zwei Fällen hatte die Masche Erfolg. Eine Frau übergab den Betrügern 15 000 Euro, eine andere 10 000 Euro. Die übrigen Betrugsversuche seien gescheitert oder sein Mandant habe aufgegeben, sagte der Anwalt. Die Staatsanwaltschaft hat auf eine Strafe von fünf Jahren und drei Monaten plädiert.

Vor Gericht stehen insgesamt vier Männer und eine Frau - seit 46 Verhandlungstagen. Das Verfahren gegen eine andere Frau wurde abgetrennt. Die Polizei hatte den 42-Jährigen am 9. November 2016 in Hamburg-Schnelsen festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Noch am Montag wollte eine andere Strafkammer des Landgerichts das Urteil gegen einen 30-Jährigen verkünden, der ein Hintermann von Enkeltrickbetrügern gewesen sein und zumindest zum Bruder des 42-Jährigen Kontakt gehabt haben soll.