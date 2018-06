Brüssel (AFP) Die Bemühungen Deutschlands, die Luftqualität in den Städten zu verbessern, könnten nicht ausreichen, um eine Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) abzuwenden. Rechtliche Schritte seien weiterhin "durchaus möglich", sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Dienstag in Brüssel. Die Umweltminister von neun EU-Ländern hatten am Vormittag an einem Treffen mit Umweltkommissar Karmenu Vella zu Stickoxiden und Feinstaub teilgenommen.

