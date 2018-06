Frankfurt/Main (AFP) Nicht nur die Autoindustrie, auch zahlreiche andere Unternehmen und Interessenverbände fördern Forschung in ihrem Bereich. Beispiele dafür gibt es viele: eigene Forschungsnetzwerke wie die Kerntechnische Gesellschaft, die der Atom-Lobby zugeordnet wird, Stiftungsprofessuren an Hochschulen, finanziert etwa von der Stiftung Familienunternehmen oder Lidl-Gründer Dieter Schwarz, Forschungsverträge wie der in großen Teilen geheime Vertrag zwischen dem Pharmariesen Bayer und der Universität Köln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.