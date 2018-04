Hamburg (dpa/lno) - Recht hitzköpfig hat am Montag ein 46-Jähriger Feuerwehrleute in Hamburg-Finkenwerder empfangen. Er habe die Einsatzkräfte am Betreten seiner Wohnung gehindert, aus der es durch ein Fenster qualmte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anwohner hatten den Rauch gesehen und einen Küchenbrand vermutet. Der 46-jährige Deutsche habe die Feuerwehrleute und dann auch Polizisten angegriffen. Einem Feuerwehrmann habe er in der Küche, wo Essen angebrannt war, die Atemschutzmaske vom Kopf gerissen. Als die Polizei ihn abführen wollte, habe er weiter Widerstand geleistet und zwei Polizisten leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,42 Promille. Nach Beendigung des Einsatzes wurde der 46-Jährige wieder freigelassen. Doch nun ermittelt das Landeskriminalamt gegen ihn.

