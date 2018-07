Hamburg (dpa) - Der ehemalige Nationalspieler Marcell Jansen steht vor einem Comeback für den Hamburger SV in der Fußball-Oberliga. "Er hat einen Spielerpass für unsere dritte Mannschaft", bestätigte HSV-Pressesprecher Till Müller am Dienstag. Wann der 32 Jahre alte Jansen zum ersten Mal zum Einsatz kommt, steht aber noch nicht fest. "Mir hat dieses Mannschaftsgefühl schon ein bisschen gefehlt und auch einfach dieser Zwang, regelmäßig zu trainieren", sagte Jansen dem Portal Fussifreunde.de. Er beendete vor zwei Jahren seine Karriere als Profi. Der ehemalige Verteidiger und jetzige Unternehmer will sich zudem für einen Platz im Aufsichtsrat des Bundesligisten bewerben.

Fussifreunde