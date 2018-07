Hamburg (dpa) - Hoffnungsträger Jann-Fiete Arp ist am Mittwoch in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurückgekehrt. Der 18 Jahre alte Angreifer, der wegen eines grippalen Infekts gut eine Woche gefehlt hatte, konnte die Übungen mitmachen und ist damit wieder eine Option für das Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Hannover 96. Gleiches gilt voraussichtlich für Sejad Salihovic, der am Mittwoch individuell arbeitete.

Ob Gideon Jung in der wichtigen Partie mitwirken kann, blieb nach einem Trainingsunfall zunächst offen. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur musste die Einheit am Mittwochnachmittag nach einem unglücklichen Aufprall vorzeitig beenden, teilte der HSV mit. Jung klagte über Oberschenkelbeschwerden und begab sich in Behandlung, eine genaue Diagnose gab es vorerst nicht.

