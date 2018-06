Genf (AFP) Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (UNHCHR) hat am Mittwoch einen Bericht über Unternehmen vorgelegt, die in jüdischen Siedlungen in von Israel besetzten Palästinensergebieten tätig sind. Von den 206 Unternehmen haben demnach 143 ihren Sitz in Israel oder in den Siedlungen, 22 in den USA, sieben in Deutschland, fünf in den Niederlanden und fünf in Frankreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.