Berlin (dpa) - Nur sechs von zehn Menschen, die in den vergangenen zehn Jahren mit Beschwerden in die Notaufnahme eines Krankenhauses kamen, waren tatsächlich Notfälle. Der Rest hätte auch zum Hausarzt gehen können. Das geht aus einer Studie der Techniker Krankenkasse hervor. Demnach waren 53 Prozent der Befragten mindestens einmal in der Notaufnahme eines Krankenhauses. TK-Chef Jens Baas sagt: Viele Menschen könnten nur schwer einschätzen, ob ein Notfall vorliege oder nicht. Bei unklaren Beschwerden sei es sehr sinnvoll, einen Arzt aufzusuchen. Es müsse aber nicht immer direkt die Notaufnahme sein.

