Düsseldorf (AFP) Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) fordert Union und SPD in Falle einer Koalition zur Aufhebung des Kooperationsverbots in der Bildung auf. Im Hinblick auf Digitalisierung an Schulen sei das Kooperationsverbot "absolut kontraproduktiv", sagte Verbandspräsident Matthias Wahl dem "Handelsblatt" am Donnerstag. Es sei daher geboten, es in der laufenden Legislaturperiode "endlich zu beerdigen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.