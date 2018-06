Berlin (AFP) Lagerkosten für benötigtes Material möglichst gering halten - das ist das Hauptziel moderner Lieferketten in der Industrie. Konkret bedeutet das, dass etwa bei einem Autobauer zugelieferte Teile just zu dem Zeitpunkt eintreffen, an dem sie benötigt werden. Auch der Zulieferer wiederum bekommt sein Material möglichst erst dann, wenn er es braucht und schickt seine fertigen Produkte so rasch wie möglich auf die Straße oder Schiene.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.